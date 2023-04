Beursblik: ECB worstelt met inflatievooruitzichten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Binnen de Europese Centrale Bank is bij de afgelopen rentevergadering veel gesproken over de inflatie, waarbij de meningen nogal uiteen liepen. Dit zegt marktanalist Bas van Geffen van Rabobank tegen ABM Financial News na een analyse van de notulen die de centrale bank donderdag publiceerde. Toch denkt Van Geffen dat de ECB het bij de volgende rentevergadering houdt bij een verhoging van 25 basispunten, na de verhoging van 50 basispunten in maart. De discussie zal vooral gaan over het aantal verhogingen dat in de toekomst nog nodig is, denkt Van Geffen. Per saldo lijkt de ECB zich geen heel grote zorgen te hebben gemaakt over de kwetsbaarheid van de Europese banken, aldus Van Geffen. De rentevergadering vond tijdens de 'mini banking crisis' plaats. Bron: ABM Financial News

