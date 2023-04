Klanten American Express blijven spenderen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) American Express heeft in het eerste kwartaal 22 procent meer omgezet, omdat Amerikanen meer uitgaven aan reizen, vermaak en restaurants. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het creditcardbedrijf. De nettowinst van 1,82 miljard dollar was wel lager dan de 2,10 miljard dollar een jaar eerder. Per aandeel daalde de winst van 2,73 naar 2,40 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet vooraf rekenden op een meer stabiele winst van 2,66 dollar. De omzet, exclusief rentekosten, steeg met 22 procent van 11,7 naar 14,3 miljard dollar. Dit was nog wat meer dan de stijging tot 14,0 miljard dollar die was voorzien door analisten. CEO Stephen Squeri zei dat de uitgaven aan reizen en entertainment met 39 procent stegen. "We zagen een recordniveau van boekingen op ons restaurantplatform Resy." Aan goederen en diensten werd 9 procent meer uitgegeven. "Onze consumenten houden hun uitgaven vooralsnog overeind in het aangezicht van tragere economische groei, hogere inflatie en hogere rente", aldus Squeri. Het creditcardbedrijf nam een voorziening van 1,06 miljard dollar voor verliezen op oninbare leningen. Een jaar eerder was er nog een vrijval van 33 miljoen dollar. De kosten stegen afgelopen kwartaal met 22 procent tot 11,1 miljard dollar, onder andere door hogere kosten om klanten te verleiden tot het doen van uitgaven en een groter gebruik van opgespaarde punten voor kortingen op reizen. Veel Amerikanen hebben punten opgespaard tijdens de pandemie en zijn die punten nu aan het opmaken. Bron: ABM Financial News

