Beursblik: Bank of America zet koopadvies op Arcadis

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America is donderdag gestart met het volgen van Arcadis met een koopadvies en een koersdoel van 48,00 euro. Dit koersdoel biedt een opwaarts potentieel van 30 procent, benadrukt analist Anthony Manning. Hij vindt dat de winstgroei van Arcadis door de markt wordt onderschat. Manning denkt dat de autonome groei de komende jaren gaat versnellen en dat er ook meer overnames zullen worden gedaan. En door gerichte acties kan Arcadis de marge met 3 procentpunt opvijzelen, denkt hij. Bank of America rekent op een samengestelde winstgroei van 18 procent per jaar voor Arcadis. Arcadis handelt tegen een korting van 40 procent in vergelijking tot sectorgenoten. "Dat is onterecht", vindt Manning, die dan ook verwacht dat dit gat de komende periode wordt gedicht. Het aandeel Arcadis stijgt donderdag 1,0 procent naar 37,96 euro. Bron: ABM Financial News

