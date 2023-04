Bank of America verhoogt koersdoel Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Heineken verhoogd van 122,00 naar 130,00 euro en handhaaft het koopadvies na het geruststellende kwartaalrapport van woensdag, waarin Heineken zijn outlook voor 2023 stevig overeind hield.

De teleurstelling waar beleggers op voor bereid waren, bleef uit. Wel daalden de volumes, vooral in Vietnam en Nigeria, maar door tijdelijke factoren, aldus analist Andrea Pistacchi.

De autonome omzetgroei was solide met 8,9 procent, en niet ver onder de analistenconsensus.

De bierverkoop in Europa blijft redelijk overeind en de verwachte EBIT-groei van circa 5 tot 10 procent lijkt goed onderbouwd door de prijsverhogingen en kostenbesparingen die Heineken doorvoert. Ook is er nog geen teken dat er een verschuiving is van verkoopkanalen in Europa.

In Vietnam daalde het volume ruim 20 procent, maar het onderliggende verbruik steeg juist met zo'n 6 procent, volgens Heineken. De voorraden werden afgebouwd na een teleurstellende verkoop tijdens het feestseizoen. De Amerikaanse bank denkt dat de voorraadafbouw in het tweede kwartaal nog doorgaat, maar de tweede jaarhelft brengt verbetering.

In Europa groeide het on-trade-volume fors, omdat er een jaar geleden nog veel horeca dicht was door het omicron-virus. De verkoop voor consumptie thuis, waar de prijzen meer kunnen schommelen, daalde rond de 5 procent. Het is nog wel afwachten wat de nieuwste forse prijsverhogingen met meer dan 10 procent gaan doen voor de volumes.

Na de "assertieve" prijsverhogingen in de afgelopen 12 tot 18 maanden is het geen verrassing dat Heineken wat meer een balans tussen volume en prijs wil zoeken in sommige markten. In enkele Europese markten zal er weer meer reclame worden gemaakt.

Bank of America blijft Heineken een overtuigend verhaal vinden, met meer focus op de productiviteit. Ook kan de winst in 2024 wel eens positief verrassen, denkt Pistacchi.

De korting van 11 procent ten opzichte van anderen aandelen in het segment consumptie-artikelen, ofwel staples, is volgens de bank niet gerechtvaardigd.

Het aandeel Heineken levert donderdag 1,5 procent in op 102,25 euro.