'Iets meer omzet verwacht voor Beter Bed' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed heeft in het eerste kwartaal van 2023 naar verwachting een iets hogere omzet behaald. Dit voorziet Degroof Petercam. Degroof gaat uit van een omzet van 65,0 miljoen euro tegen 60,5 miljoen in de eerste drie maanden van 2022. De bank wees donderdag al op de goede ontwikkelingen in de orderinstroom bij de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal, en ziet dat ook als één van de belangrijkere parameters. Degroof Petercam heeft het advies voor het aandeel Beter Bed op Houden staan. Beter Bed opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.