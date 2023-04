Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in een afwachtende markt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,3 procent op 463,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 15.777,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,3 procent met een stand van 7.527,49 punten. De Britse FTSE leverde 0,1 procent in op 7.885,02 punten.

"De bewegingen lijken de afgelopen tijd flink kleiner te zijn geworden", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Het is wachten op nieuwe impulsen die de beurzen weer in beweging moeten zetten."

Voor vandaag gaat de aandacht volgens Blekemolen vooral uit naar de notulen van de laatste vergadering van de Europese Centrale Bank. "Uit de notulen van de Fed bleek onlangs dat de centrale bank rekening houdt met een economische recessie later dit jaar. Uiteraard zijn beleggers ook benieuwd hoe de ECB daarover denkt en hoeveel renteverhogingen er nog op de planning staan", aldus de expert van Lynx.

Philip Lane van de ECB bleef kort op de bal en ziet duidelijk ruimte voor 'meerdere' renteverhogingen. Dat is volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild Europe volkomen logisch, aangezien de ECB nog een inhaalslag moet maken ten opzichte van de Fed, aangezien de reële tarieven nog steeds ver onder die van de andere kant van de Atlantische Oceaan liggen.

Met het voorwaartse renteverschil in het voordeel van Europa, heeft de euro/dollar nog steeds het potentieel om hoger te gaan.

Europese beleggers konden vanochtend ook voor het eerst reageren op het Beige Book van de Federal Reserve, dat woensdagavond verscheen. "De interesse in het rapport was bijzonder hoog, omdat deze betrekking heeft op de turbulente periode rond de bankencrisis in maart", aldus analisten van SEB. "Desondanks heeft het Beige Book geen significante impact op de beurzen gehad en de volatiliteitsindex daalde tot het laagste niveau sinds halverwege november 2021", zo zagen de marktvorsers.

De Duitse producentenprijzen liepen op maanbasis in maart stevig terug, in dit geval met 2,6 procent. Een maand eerder daalden deze prijzen met 0,3 procent op maandbasis.

Voor vanmiddag staan in de VS onder meer de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed-index over april en de bestaande huizenverkopen over maart op de rol.

Er zijn vandaag ook diverse sprekers, waaronder ECB-voorzitter Christine Lagarde en bestuurder Isabel Schnabel. Ook vanuit de Fed zijn er diverse sprekers.

Olie noteerde donderdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het rood op 77,78 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 81,69 dollar werd betaald, een daling van 1,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0964. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0960 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0954 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deliveroo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet geboekt, maar de orders liepen wel terug. De koers van het aandeel noteerde 0,4 procent lager. Het aandeel van concurrent Just Eat Takeaway, eerder deze week nog met cijfers, noteerde een koersverlies van 4,5 procent.

RELX zag de omzet in alle divisies in het eerste kwart onderliggend stijgen. De koers van het aandeel RELX noteerde 0,3 procent lager.

In Parijs en Frankfurt domineerden de koersdalingen, in Parijs in brede zin gedragen door vrijwel alleen maar minnen die onder het procent bleven. In Frankfurt daalde de koers van het aandeel Sartorius 8,4 procent, van Continental 3,8 procent. De koerswinsten bleven op beide beursvloeren bescheiden.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag vlak op 4.154,53 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.897,01 punten en de Nasdaq noteerde vlak op 12.157,23 punten.