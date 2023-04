Valuta: euro stabiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde ook donderdag stabiel in afwachting van de inkoopmanagersindices over april, die vrijdag naar buiten komen. "Voor vandaag gaat de aandacht vooral uit naar toespraken van centrale bankiers", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Morgen draait om de inkoopmanagersindices over april van de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het lijkt een afwachtende markt, maar onderliggend zien wij wel meer stijgingspotentieel voor de euro, omdat de Europese Centrale Bank meer renteverhogingen in het verschiet lijkt te hebben dan de Federal Reserve", aldus Erdmann. De algehele economische activiteit in de Verenigde Staten is de afgelopen weken weinig veranderd, zo bleek woensdagavond uit het Beige Book van de Fed, dat altijd twee weken voor een rentebesluit wordt gepubliceerd. De prijsniveaus stegen volgens het rapport afgelopen verslagperiode bescheiden, hoewel het tempo van de stijgingen leek te vertragen. De Duitse producentenprijzen liepen op maanbasis in maart stevig terug, in dit geval met 2,6 procent. Een maand eerder daalden deze prijzen met 0,3 procent op maandbasis. Voor vanmiddag staan in de VS onder meer de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed-index over april en de bestaande huizenverkopen over maart op de rol. Er zijn vandaag ook diverse sprekers, waaronder ECB-voorzitter Christine Lagarde en bestuurder Isabel Schnabel. Ook vanuit de Fed zijn er diverse sprekers. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0962 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8806 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2448 dollar. Bron: ABM Financial News

