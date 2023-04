TSMC rekent op steun Japan bij bouw nieuwe fabriek - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) TSMC verwacht dat de bouw van een nieuwe chipfabriek in Japan circa 8 miljard dollar gaat kosten, maar dat de Japanse overheid voor grofweg de helft meebetaalt. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van opmerkingen van de Taiwanese chipmaker, die vanochtend met een kwartaalupdate kwam. TSMC bouwt nieuwe faciliteiten in Japan en de Verenigde Staten om tegemoet te komen aan de beveiligingszorgen rond zijn grootste fabriek in Taiwan, waar de geopolitieke spanningen met China steeds verder toenemen. De Japanse overheid heeft 774 miljard yen, omgerekend circa 5,2 miljard euro, gereserveerd voor investeringen in de Japanse halfgeleiderindustrie. TSMC verwacht aanspraak te kunnen maken op een groot deel hiervan voor de bouw van de nieuwe faciliteit in het land. De Taiwanese chipmaker werkt samen met Sony om de bouw van de fabriek te bewerkstelligen. Bron: ABM Financial News

