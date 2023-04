'Tegenvallende omzet Sligro'

Dus alleen omdat de afwijkende analistenrapport van Degroof Petercam niet wordt gehaald wordt dit negatieve bericht de wereld in geslingerd. Je kunt dus ook een vraagteken zetten bij dit rapport, omdat het zo afwijkt van de andere analisten rapporten. Consensus was immers 588 miljoen (= een gemiddelde van alle analistenrapportages). Het is dus dat Sligro boven verwachting een omzet heeft gedraaid. Het zou dus een positief verhaal moeten zijn ipv een negatief verhaal. Slechte journalistiek dit dus. Zeker geen goed voorbeeld hoe een tussentijds bericht moet worden gezien. Ik zou zelfs zeggen dit is stemmingmakerij.



Ik had dus liever gelezen dat er een ruime 35% omzetverbetering is en dat hiervan een groot deel is ingekocht door de overname in Belgie. Welk deel van de omzetverbetering is dus op eigen kracht gerealiseerd. En kan hetgeen wordt gezegd in dit artikel worden onderbouwd door deze uitsplitsing van de cijfers.