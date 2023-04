Beursblik: tegenvallende omzet Sligro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van foodservicebedrijf Sligro in het eerste kwartaal viel tegen. Dit stelde Degroof Petercam in een eerste analyse van het tussentijds handelsbericht. Sligro publiceerde een omzet van 634 miljoen euro, maar Degroof Petercam hield vooraf rekening met 679 miljoen euro. De analistenconsensus lag volgens analist Fernand de Boer overigens maar op 588 miljoen euro. Degroof Petercam verklaarde het verschil door de lastige vergelijkingsbasis, waarmee de omzetvorming voor de Nederlandse tak door de bank lastig kon worden bepaald. "Hoewel onze taxaties wellicht te optimistisch waren, lijken consumenten toch wat voorzichtiger te worden met uitgeven", aldus De Boer. In België presteerde Sligro volgens de analist goed, waarbij ook het SAP-systeem inmiddels onder controle is. Degroof Petercam heeft een Houden advies voor het aandeel Sligro met een koersdoel van 18,00 euro. De Boer verwacht geen grote aanpassingen aan zijn taxaties te doen, "alleen onze omzetverwachting zou kunnen dalen". Sligro noteerde donderdag op een rood Damrak 3,5 procent lager op 15,88 euro. Bron: ABM Financial News

