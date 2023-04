Deutsche Bank verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 20,00 naar 22,00 euro en handhaaft het koopadvies. Nederlandse banken zijn aantrekkelijk door hun sterke marktposities in de geconsolideerde Nederlandse markt, het grote aandeel rentebaten die profiteren van de stijgende rente, een hoge aandeelhoudersbeloning en goede kwaliteit van de leningen, zo stelt analist Benjamin Goy. Ook ING is een favoriet van Deutsche Bank, maar Goy denkt dat de markt vooral de positieve vooruitzichten van ABN AMRO onderschat. De hogere winstverwachtingen van Deutsche voor ABN zijn gebaseerd op hogere rentebaten en lagere verliezen op slechte leningen. Voor ING blijft het koersdoel ongewijzigd op 16 euro. Bron: ABM Financial News

