Beursblik: afnemers ASML blijven stevig investeren

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor ASML blijven robuust, dankzij aanhoudende investeringen van klanten. Dit oordeelden analisten van Jefferies donderdag. Jefferies verwacht dat ASML dit jaar aan zijn doelstelling van een omzetgroei van meer dan 25 procent zal voldoen. In 2024 kan een verdere groei verwacht worden, aldus de zakenbank. De analisten denken dat de investeringen van TSMC, Intel en Samsung Foundry in hoogwaardige technologie sterk blijven, nadat TSMC vanochtend bevestigde dit jaar 32 tot 36 miljard dollar te willen investeren. Daarover waren in de markt twijfels ontstaan, na geruchten dat TSMC de investeringen zou willen terugschroeven. "We verwachten ook dat China een belangrijke aanjager zal zijn voor DUV in de komende jaren", aldus analisten van de bank. Jefferies heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 700,00 euro. Het aandeel ASML steeg donderdag met 0,7 procent tot 570,70 euro. Bron: ABM Financial News

