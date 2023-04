Beursblik: Allfunds groeit weer Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds heeft weer een stijgende lijn te pakken met het geadministreerd vermogen, geholpen door een sterke instroom bij met name Dealing & Execution. Dat stelde ING donderdag in een rapport naar aanleiding van de kwartaalupdate van het Spaanse fintechbedrijf. Het herstel van het geadministreerd vermogen was conform de consensus 1.336 miljard euro. De instroom bij Dealing & Execution bedroeg 10,0 miljard euro, of 3,1 procent op jaarbasis. Ook de marktimpact was groter dan verwacht met 24 miljard euro, ondanks de marktvolatiliteit in maart. Allfunds haalde 14 nieuwe distributeurs aan boord en 26 nieuwe fondshuizen. De samenwerking met UniCredit bracht 30 klanten binnen en Data Analytics won ook 6 klanten. Het aantal abonnees van Allfunds Connect is nu 9.680, 24 procent meer dan een jaar geleden. Al met al vindt ING de update positief. De bank heeft een koopadvies en een koersdoel van 19,53 euro. Het aandeel staat donderdag 0,4 procent lager op 5,83 euro. Bron: ABM Financial News

