Beursblik: resultaten NSI in lijn

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het eerste kwartaal van dit jaar grofweg conform verwachting gepresteerd. Dit oordeelde analist Francesca Ferragina van ING donderdag. De EPRA-winst per aandeel kwam uit op 0,43 euro, waar ING mikte op 0,45 euro. Verder zag de analist dat NSI de schulden verder terugbracht. Ferragina merkte op dat er nog geen groot nieuws is omtrent het FBI-regime. In het vierde kwartaal wordt meer duidelijkheid verwacht. NSI schat in dat het belastingtarief circa 10 procent gaat zijn, maar dat kan "substantieel lager" uitvallen, afhankelijk van hoe het nieuwe fiscale regime er precies uit komt te zien. NSI is gestart met een strategische beoordeling van de activiteiten om in te spelen op het nieuwe regime. Dit is volgens ING ook nodig, omdat het bedrijfsplan uit april 2022 niet langer aansluit bij de huidige ontwikkelingen. ING merkte verder op dat NSI donderdag stil bleef op het gebied van het dividend. Al sinds 2015 keert NSI een stabiel dividend uit van 2,16 euro per aandeel. ING heeft een Houden advies op NSI met een koersdoel van 25,00 euro. Het aandeel NSI koerste donderdagochtend 0,6 procent lager op 23,80 euro. Bron: ABM Financial News

