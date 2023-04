Geadministreerd vermogen Allfunds groeit weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds heeft in het eerste kwartaal voor het eerst in een kalenderjaar een toename van het geadministreerde vermogen gerealiseerd, vergeleken met het voorgaande kwartaal, hoewel bestaande klanten per saldo geld weghaalden. Dat maakte het Spaanse fintechbedrijf met een notering in Amsterdam donderdag bekend. Het geadministreerde vermogen steeg sinds eind vorig jaar met 3 procent of bijna 40 miljard euro, van 1.296 miljard naar 1.336 miljard euro. De platformdiensten groeiden 3,2 procent in omvang en het dealing & execution-vermogen met 2,6 procent. Vergeleken met een jaar geleden, toen het vermogen 1.405 miljard euro bedroeg, daalde het geadministreerd vermogen nog wel. Er kwam netto 5,2 miljard euro nieuw vermogen binnen in het kwartaal. De positieve koersbewegingen van aandelen en vastrentende fondsen droegen 24 miljard euro bij aan de groei. Bestaande klanten haalden per saldo geld weg ter waarde van 0,3 procent van het geadministreerde vermogen. Dit ging om een "zeer geïdentificeerd beperkt aantal klanten", volgens Allfunds. Nieuwe klanten droegen netto 7,7 miljard euro aan vermogen aan, een aanwas van 0,8 procent. Er waren geen cijfers over de omzet en winstgevendheid. In 2022 zag het bedrijf de omzet met ruim 2 procent dalen tot 495 miljoen euro, terwijl het geadministreerd vermogen met 13 procent daalde. Dit was volgens Allfunds wel net iets beter dan de markt, die vorig jaar gemiddeld 15 procent kromp. Allfunds heeft een overnamebod door Euronext van 8,75 euro per aandeel afgewezen en kondigde onlangs een samenwerking aan met het Italiaanse UniCredit. Bron: ABM Financial News

