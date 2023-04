TSMC haalt eigen verwachtingen net Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company heeft in het eerste kwartaal de omzet zien dalen. Dit maakte de Taiwanese fabrikant van halfgeleiders donderdagochtend bekend. TSMC zag de omzet op jaarbasis 4,8 procent lager uitkomen op 16,7 miljard Amerikaanse dollar, hetgeen binnen de bandbreedte van 16,7 tot 17,5 miljard dollar was die TSMC zelf had afgegeven. Op kwartaalbasis liepen de verkopen zelfs met ruim 16 procent terug. Voor het lopende kwartaal mikt de chipfabrikant op een omzet van 15,2 tot 16,0 miljard dollar. Gerekend in Taiwanese dollar steeg de omzet afgelopen kwartaal overigens wel, met 3,6 procent. De winst per aandeel dikte 2,1 procent aan. Analisten rekenen erop dat de omzet van TSMC in het lopende kwartaal inderdaad onder druk zal staan, omdat meerdere grote klanten hun bestellingen terugschroeven. DigiTimes meldde begin deze week nog op basis van bronnen dat ASML flink minder orders van TSMC heeft ontvangen. De daling zou zelfs meer dan 40 procent bedragen. De zorg dat TSMC zal snijden in zijn investeringen, bleek vandaag echter ongegrond. Persbureau Bloomberg meldde dat TSMC, conform plan, tot 36 miljard dollar zal investeren dit jaar. Volgens het bedrijf is dit kwartaal de bodem in de cyclus, zo tekende Bloomberg op uit een analistenbijeenkomst van het bedrijf. TSMC is wereldwijd de grootste onafhankelijke fabrikant van halfgeleiders en de belangrijkste afnemer van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Bron: ABM Financial News

