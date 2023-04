MotorK boekt meer omzet

(ABM FN-Dow Jones) MotorK heeft in het eerste kwartaal de omzet sterk zien stijgen. Dat maakte het autodienstenbedrijf donderdag bekend.

De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 37 procent tot 11,4 miljoen euro. De software-as-a-service omzet steeg met 59 procent tot 8,6 miljoen euro en was goed voor driekwart van de totale omzet.

De jaarlijks terugkerende inkomsten uit abonnementen stegen met 71 procent inclusief overnames. Exclusief overnames was dit 52 procent. "Dit laat het hoge groeitempo van de groep zien", aldus MotorK donderdag.

Er was een laag percentage opzeggingen van 5,6 procent en de teruglopen omzet daardoor bleef beperkt. Dit laat volgens MotorK zien dat het bedrijf goed is in het verkopen van andere, duurdere producten aan bestaande klanten.

De gemiddelde jaarlijkse contractwaarde steeg verder met 10 procent tot 17.600 dollar.

Outlook

MotorK heeft naar eigen zeggen een solide pijplijn in Retail en Enterprise, waarmee er zicht is op "aanzienlijke" omzet in de rest van het jaar. Per eind maart was bijna 34 miljoen euro aan jaarlijks terugkerende omzet veiliggesteld.

Het EBITDA-resultaat is nog negatief. Dit begint wel te verbeteren nu de omzet stijgt terwijl de kosten grotendeels vlak zijn. De ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal zijn volgens het bedrijf in lijn met de doelstelling om tegen 2024 een positieve contante EBITDA te realiseren.