Dubbelcijferige winstgroei voor RoodMicrotec

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft in 2022 de nettowinst en het operationeel resultaat zien oplopen, nadat eerder dit jaar ook al een omzetstijging bekend was gemaakt. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de definitieve cijfers van het bedrijf uit Deventer. Het nettoresultaat kwam in het afgelopen boekjaar uit op 2,4 miljoen euro tegen 1,4 miljoen euro in 2021. Operationeel steeg het resultaat (EBITDA) van 2,8 miljoen naar 3,9 miljoen euro. De operationele kasstroom kwam over de verslagperiode uit op 3,6 miljoen euro tegen 2,0 miljoen euro een jaar eerder. De dienstverlener aan de halfgeleiderssector boekte, zoals eerder gepubliceerd, een omzet van 16,5 miljoen euro, tegenover 14,5 miljoen euro in 2021. Vooral de divisie Test Operations deed het goed met een omzetstijging van 26 procent tot 10,0 miljoen euro. Bij Qualification & Failure Analysis daalde de omzet juist met 8 procent. Met 16,5 miljoen euro boekte Rood 0,9 miljoen euro meer omzet dan voorzien. De tweede jaarhelft was goed voor een omzet van 9,2 miljoen euro. Rood meldde eerder ook al een stijging van het orderboek met 19 procent ten opzichte van eind 2021. Outlook Voor 2023 rekent Rood nog altijd op een verdere omzetstijging naar 17,0 tot 17,5 miljoen euro. De marge voor de winst voor belastingen zal 5 tot 10 procent zijn. Bron: ABM Financial News

