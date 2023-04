Update: Air France betaalde laatste deel coronasteun Franse overheid af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Air France

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft het laatste deel van de tijdens de coronacrisis ontvangen steun van de Franse overheid afgelost. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij woensdagavond bekend. Air France-KLM lostte voor 300 miljoen euro aan obligaties af. Voor de financiering hiervan richtte de luchtvaartmaatschappij zich wel tot de Franse staat voor de uitgifte van 407 miljoen euro aan hybride eeuwigdurende obligaties. Aan deze laatste uitgifte zijn echter geen beperkende voorwaarden verbonden. Eerder deze week meldde KLM al geen financiële hulp van de Nederlandse overheid meer nodig te hebben. Afgelopen zomer betaalde KLM een lening van 942 miljoen euro terug, maar de luchtvaartmaatschappij liet de mogelijkheid nog open om in de toekomst opnieuw geld te lenen. Update: om titel correct weer te geven. Bron: ABM Financial News

