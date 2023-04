Deliveroo ziet omzet aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deliveroo

(ABM FN) Deliveroo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet geboekt, maar de orders liepen wel terug. Dit maakte de Britse maaltijdbezorger donderdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet tegen constante wisselkoersen met 4 procent tot 512 miljoen pond. De brutotransactiewaarde daalde licht, vanwege negatieve wisselkoerseffecten, tot 1,75 miljard pond. Wel zag het bedrijf de groei verbeteren gedurende het kwartaal. Deliveroo zag de orders met 9 procent teruglopen, maar de waarde per bestelling liep daarentegen met 8 procent op. "Een voortzetting van de trends uit de tweede helft van 2022", zo oordeelde Deliveroo. CEO Will Shu sprak van een veerkrachtige prestatie, vooral in het licht van de hoge inflatiedruk en de aanhoudend hoge kosten voor levensonderhoud, naast een uitdagende vergelijkingsbasis. "Ik blijf vertrouwen houden in onze plannen om een winstgevende groei en duurzame kasstroom te realiseren." De outlook voor 2023 werd gehandhaafd. Deliveroo mikt op een groei van de brutotransactiewaarde van 1 tot 5 procent tegen constante wisselkoersen, waarbij de groei gedurende het jaar zal aantrekken en de vergelijkingsbasis minder moeilijk zal zijn. De aangepaste EBITDA moet dit jaar uitkomen tussen de 20 en 50 miljoen pond, waarbij een groot deel daarvan pas in de tweede jaarhelft wordt gerealiseerd. Bron: ABM Financial News

