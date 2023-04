Omzetgroei voor RELX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) RELX is dit jaar naar eigen zeggen goed begonnen en heeft de onderliggende omzet bij alle vier de onderdelen zien oplopen. Dit meldde het dataconcern donderdag in een tussentijds handelsbericht over de eerste drie maanden van het jaar. RELX gaf bij deze trading update verder geen concrete getallen. Outlook RELX bevestigde donderdag de outlook voor dit jaar en verwacht een verdere groei van het onderliggende operationeel resultaat en de omzet te voorzien, die boven de historische trends zal liggen. Daardoor zal de aangepaste winst per aandeel sterk groeien, denkt RELX. Bij Risk en het tijdens de coronacrisis sterk geplaagde Exhibitions verwacht de onderneming een sterke onderliggende omzetgroei, bij Legal en Scientific, Technical & Medical groei van de onderliggende omzet boven de historische trends. Bron: ABM Financial News

