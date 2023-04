AEX vermoedelijk vlak van start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich donderdag naar verwachting op voor een neutrale opening. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd. Woensdag koerste de AEX nog 0,4 procent lager op 760,22 punten. Een positieve ontvangst van de cijferrapportage van bierbrouwer Heineken met een koersstijging van vier procent, werd overschaduwd door een verlies van krap vier procent voor indexzwaargewicht ASML, ook na cijfers. Al dagenlang handelt de AEX index binnen een bandbreedte van minder dan een procent. Wall Street komt daarnaast op slotbasis de afgelopen dagen ook vrijwel niet van zijn plaats en de VIXX, een graadmeter voor de volatiliteit op de Amerikaanse beurzen, noteert op het laagste niveau sinds november 2021. Op individueel aandelenniveau zijn er bij aanvang van het cijferseizoen uiteraard wel uitschieters. United Airlines steeg woensdag in Amerika zeven procent, terwijl streamingdienst Netflix juist ruim drie procent prijs gaf na een tegenvallende abonneegroei in het afgelopen kwartaal. Zakenbank Morgan Stanley koerste nipt hoger na vrijgave van cijfers. Iets meer dan 10 procent van de ondernemingen die deel uitmaken van de S&P 500 zijn nu met cijfers doorgekomen, waarvan 86 procent de verwachtingen heeft overtroffen. Dit percentage ligt boven het historische gemiddelde. Woensdag nabeurs stelde evenwel Tesla beleggers teleur door de omzetverwachtingen niet waar te maken, terwijl de winstmarge onder de 20 procent daalde na een serie prijsverlagingen. In het afgelopen kwartaal boekte de fabrikant van elektrische auto’s een nettowinst van 2,5 miljard dollar. Nabeurs verloor het aandeel zes procent van zijn beurswaarde. IBM overtrof woensdag nabeurs wel de winstverwachtingen, terwijl de omzet enigszins teleurstelde. In de elektronische handel won het aandeel krap twee procent na een verlies van ruim een procent in de reguliere handel. De volatiliteit op de Aziatische beurzen zakt deze week ook naar een dieptepunt. Sydney, Tokio en Hongkong noteren vanochtend fractioneel in het groen, terwijl Seoel en Shanghai krap een half procent prijs geven. De People's Bank of China liet de korte en middellange rente vanochtend intact. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend ruim een procent lager op 78,29 dollar per vat, na al een daling van ruim twee procent woensdagavond in New York. Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor cijfers van American Express, ManpowerGroup, Philip Morris en PPG. Op het macro-economische vlak staan onder meer de Philadelphia Fed index, de Amerikaanse bestaande woningverkopen en de index van de leidende indicatoren in de VS op de agenda. Bedrijfsnieuws Vastgoedfonds NSI boekte in het afgelopen kwartaal een EPRA-winst per aandeel van 0,43 euro. Dit was een jaar eerder nog 0,44 euro. Door het afschaffen van de FBI-status wordt NSI belast als een regulier bedrijf, namelijk met 25,8 procent vermogensbelasting. Sligro heeft de omzet in het eerste kwartaal sterk zien stijgen. De omzet steeg op jaarbasis met 35,5 procent van 468 miljoen naar 634 miljoen euro. Dit was lager dan de 679 miljoen euro die Degroof Petercam vooraf verwachtte. Envipco zal via Envirobank, circa 200 flessenautomaten leveren aan de Australische staat Victoria. De installatie van de statiegeldautomaten vindt plaats in de komende maanden. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index sloot woensdag vlak op 4.154,53 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.897,01 punten en de Nasdaq eindigde onveranderd op 12.157,23 punten. Bron: ABM Financial News

