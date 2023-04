Flink meer omzet bij Sligro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft de omzet in het eerste kwartaal sterk zien stijgen. Dat bleek donderdag uit een handelsupdate van het foodservicebedrijf. De omzet steeg op jaarbasis met 35,5 procent van 468 miljoen naar 634 miljoen euro. Dit was lager dan de 679 miljoen euro die Degroof Petercam vooraf verwachtte. In Nederland werd de stijging op geheel autonome wijze gerealiseerd. In België werd 31 miljoen euro aan omzet van de overgenomen vestigingen van Metro toegevoegd aan de in totaal 101 miljoen euro omzet. Outlook Voor het eerste halfjaar gaf Sligro geen concrete voorspelling prijs. "Door de bijzondere vergelijkingsbasis van 2022 zijn die ontwikkelingen nog moeilijk te duiden. Het tweede kwartaal zal naar onze verwachting meer duidelijkheid geven over de staat van de economie, het vertrouwen van de consument en de effecten daarvan op onze afzetmarkten in dit jaar", aldus CEO Koen Slippens. In 2022 had de onderneming een eenmalige boekwinst op de transactie rond Smeding. In 2023 spelen de aanvullende amortisatielasten van SAP en de opstartverliezen in de van Metro overgenomen vestigingen een rol. De financieringslasten nemen als gevolg van de rente-ontwikkelingen toe, meldde Sligro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.