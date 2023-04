Centrale bank van China laat rentes ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De People's Bank of China heeft de korte en middellange rente intact gelaten. Dit bleek donderdag uit mededelingen van de centrale bank van China. De eenjaarsrente bleef zo op 3,65 procent staan en de vijfjaarsrente op 4,3 procent. Bij de laatste gaat het om een zogeheten LPR die op maanbasis wordt berekend uit de rentetarieven die 18 geselecteerde commerciële banken in rekening brengen voor hun beste cliënten. Het besluit van de PBoC was in overeenstemming met de verwachtingen en lijkt er op te duiden dat de bank voor nu geen moeite heeft met het groeitempo van de economie. Maandag hield de centrale bank de leenfaciliteit voor de termijn van één jaar ook al intact. Bron: ABM Financial News

