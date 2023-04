Wall Street vlak gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag vlak gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde vlak op 4.154,53 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.897,01 punten en de Nasdaq noteerde vlak op 12.157,23 punten.

Wall Street kreeg woensdag een reeks bedrijfsresultaten te verwerken, terwijl de markt meer ontspannen lijkt over het mogelijke traject van de Amerikaanse rentetarieven. De markt raamt de kans dat de Fed de rente over twee weken met 25 basispunten verhoogt op 88 procent.

"Door alle ontwikkelingen in de bankensector was men benieuwd naar de reactie van de markt op de kwartaalcijfers. Veel banken hebben inmiddels hun boeken geopend en tot dusver blijven grote verrassingen uit. Wall Street houdt nog steeds een ‘afwachtende’ houding aan", zei online broker LYNX.

Druk was er vanwege aanhoudend hoge inflatiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk. De data riepen de vraag op of beleggers de plank misslaan wat betreft het meest waarschijnlijke traject voor de inflatie.

"Markten verwachten over het algemeen dat de inflatie zal afnemen naarmate de economische groei vertraagt", zei marktanalist Mark Heppenstall van Penn Mutual Asset Management.

"De consensus is dat recessies uiteindelijk de inflatie doden. Het sleutelwoord is 'uiteindelijk' en het is niet duidelijk hoeveel schade er aan de economie moet worden toegebracht om het inflatiedoel van de Fed van 2 procent te halen", voegde hij toe.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag verschoof de aandacht naar het Beige Blook, waaruit bleek dat de algehele activiteit in de VS de afgelopen weken weinig is veranderd. Ook de verwachtingen voor de toekomstige groei bleven volgens het rapport grotendeels onveranderd, hoewel in twee districten een verslechtering van de vooruitzichten werd geconstateerd.

De groei van de werkgelegenheid nam de afgelopen weken enigszins af, terwijl de prijsniveau's gematigd stegen, hoewel het tempo van de stijgingen leek te vertragen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 8,8 procent. De marktindex daalde van 229,5 tot 209,2.

De euro/dollar noteerde op 1,0954. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0955 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0971 op de borden.



De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,1 procent lager op 79,16 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met bijna 5 miljoen vaten zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Phildelphia Fed-index, gevolgd door bestaande woningverkopen en de leidende indicatoren.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley boekte minder winst dan een jaar eerder, door hogere kosten en voorzieningen voor slechte leningen, terwijl ook de inkomsten daalden. Het aandeel steeg 0,6 procent.

Dinsdagavond kwamen Netflix en United Airlines al met cijfers.

United Airlines bleef positief over de aantrekkende markt voor vliegreizen en boekte het afgelopen kwartaal een kleiner dan verwacht verlies. Het aandeel won ruim 7,0 procent.

Netflix stelde teleur met zijn abonneegroei, die onder 2 miljoen betalende klanten zakte in het afgelopen kwartaal. Het aandeel noteerde circa 3,2 procent lager.

Amazon zou een ontslagronde doorvoeren in zijn advertentietak, aldus zakenzender CNBC. Het aandeel steeg ruim 2,0 procent.

Tesla heeft opnieuw de prijzen verlaagd in de Verenigde Staten. Volgens Reuters is dit al de zesde verlaging dit jaar. Vanavond bij de kwartaalcijfers zal de markt daarom goed op de marge van de autofabrikant letten. Het aandeel verloor circa 1,0 procent.

Het Nederlandse ASML meldde bij de eerstekwartaalcijfers een flinke terugval van de orderinstroom. De Nederlandse halfgeleiderreus daalt 2,5 procent en dat kan de hele technologie-industrie beïnvloeden.

Fox betaalt 787 miljoen dollar in een schikking, na een rechtszaak voor smaad van Dominion Voting Systems, de maker van de stemcomputers die door Fox News werden gehekeld. Het aandeel Fox daalde 0,4 procent.

Western Alliance steeg ruim 23,0 procent. De middelgrote bank, die onder druk kwam door de recente bankencrisis rond Silicon Valley Bank, zag de hoeveelheid spaargeld van klanten stabiliseren na een tijdelijke uitstroom.

Nabeurs komen Alcoa, IBM en Tesla met cijfers.