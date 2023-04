Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, vanwege de aanhoudende zorgen over de vraagvooruitzichten. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentscap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 14 april zijn gedaald met 4,6 miljoen vaten tot 466,0 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen met 1,3 miljoen vaten tot 223,5 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 0,4 miljoen vaten tot 112,1 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 91,0 procent. Dat was een week eerder 89,3 procent. Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag al een daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie van 2,7 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 1 miljoen vaten daalden en distillaten met 1,9 miljoen vaten. Oliefutures zorgden woensdag in eerste instantie voor kleine winsten. De markt haalde weinig steun uit Chinese macro-cijfers, waaruit bleek dat het Chinese bruto binnenlandse product in het eerste kwartaal is gestegen met 4,5 procent, wat meer was dan verwacht. De prijsschommeling toont dat er duidelijk nog steeds zorgen zijn over de vraagvooruitzichten. Zwakke raffinaderijmarges zullen deze zorgen vergroten", zei marktanalist Warren Patterson van ING. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,1 procent lager op 79,16 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

