Economische activiteit VS stabiel - Beige Book

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De algehele economische activiteit in de Verenigde Staten is de afgelopen weken weinig veranderd. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd. Negen districten meldden geen of slechts een geringe verandering in activiteit, terwijl drie districten een bescheiden groei rapporteerden. Ook de verwachtingen voor de toekomstige groei bleven volgens het rapport grotendeels onveranderd, hoewel in twee districten een verslechtering van de vooruitzichten werd geconstateerd. De consumentenbestedingen waren de afgelopen verslagperiode stabiel. Ook de autoverkopen bleven over het algemeen stabiel. Slechts een paar districten meldden verbeterde verkoop- en voorraadniveau's. De reissector en het toerisme namen in een groot deel van het land toe. De districten spraken over het algemeen van een vlakke of dalende productieactiviteit, terwijl de toeleveringsketens verder verbeterden. Volgens verschillende districten waren de transport- en vrachtvolumes stabiel. De verkoop van residentieel vastgoed daalde licht, evenals de nieuwbouwactiviteit, terwijl de bouw van niet-residentieel vastgoed onveranderd bleef. De leasingactiviteit was vlak tot licht lager. De landbouwomstandigheden waren de afgelopen weken grotendeels onveranderd, terwijl er sprake was van enige verzwakking in de energiemarkt. Arbeidsmarkt De groei van de werkgelegenheid nam de afgelopen weken enigszins af, zo bleek uit het rapport. Een klein aantal bedrijven maakte melding van massaontslagen, terwijl sommige bedrijven kozen voor een natuurlijk verloop en zei alleen mensen aan te nemen die van cruciaal belang voor het bedrijf waren. Contacten meldden dat de krapte op de arbeidsmarkt afnam. Bedrijven spraken tevens van een beter personeelsbehoud. De lonen zijn enigszins gematigd, maar blijven hoog, aldus het Beige Book. Prijzen De prijsniveau's stegen afgelopen verslagperiode gematigd, hoewel het tempo van de stijgingen leek te vertragen. Daarnaast constateerden contacten dat de niet-arbeidsinputs bescheiden tot scherp daalden, terwijl de transportkosten aanzienlijk lager waren. Daarentegen stegen de producentenprijzen voor afgewerkte goederen bescheiden. De druk op de verkoopprijzen nam over het algemeen af. Consumentenprijzen stegen over het algemeen als gevolg van de nog steeds verhoogde vraag en hogere voorraad- en arbeidskosten. Respondenten verwachtten verdere verlichting van de druk op de inputkosten en zij verwachten bovendien dat ze hun prijzen vaker zullen wijzigen in vergelijking met voorgaande jaren. Bron: ABM Financial News

