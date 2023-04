Europese beurzen verdeeld gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 468,13 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 15.895,20 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 7.549,44 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.898,77 punten.



Beleggers beginnen aandacht te krijgen voor de kwartaalresultaten, nu het cijferseizoen op stoom komt.



"Als de winsten indruk blijven maken, zal te veel van het goede uiteindelijk inflatoir blijken te zijn en dat zal waarschijnlijk betekenen dat de Fed zijn beleid verder zal verkrappen", waarschuwden analisten van Oanda.

Recente macrodata tonen dat de Chinese economie, dé groeimotor van de wereldeconomie, verder aansterkt nu de coronacrisis voorbij is. Het Chinese bruto binnenlands product steeg in het eerste kwartaal met 4,5 procent.



Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de inflatie in de eurozone in maart verder is gedaald. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 6,9 procent, tegen 8,5 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,9 procent, na 1,3 procent in februari.

De Britse consumentenprijzen stegen in maart met 10,1 procent, in vergelijking met 10,4 procent een maand eerder, terwijl de producentenprijzen opliepen met 7,6 procent, tegen 12.8 procent in de voorgaande maand.

De vraag is wat deze inflatiecijfers betekenen voor de rentes.

De euro/dollar noteerde op 1,0959. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0970 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0971 op de borden.

Olie noteerde woensdag 1,5 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald, met bijna 5 miljoen vaten.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft in de eerste drie maanden van 2023 de eigen verwachtingen overtroffen. Het aandeel daalde desondanks 3,7 procent. Analisten wezen op de afnemende orderinstroom.

Heineken heeft in de eerste drie maanden de omzet flink zien stijgen dankzij hogere verkoopprijzen, hoewel de volumes onder druk stonden. Het aandeel won 4,0 procent.

In Parijs was Worldline met een winst van 1,7 procent de sterkste stijger, Stmicroelectronics verloor 2,1 procent.

In Frankfurt steeg Commerzbank 3,4 procent, Brenntag won 1,4 procent, terwijl Infeneon Technology 2,6 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 4.143,49 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood.