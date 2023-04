ForFarmers roept BAVA bijeen voor benoeming Kiers tot COO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers houdt op 5 juni 2023 een buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA) in verband met de benoeming van Rob Kiers tot lid van de raad van bestuur en chief operating officer. De benoeming van Kiers is het enige agendapunt tijdens de vergadering. Kiers startte bij ForFarmers in februari 2021 als Director Mergers & Acquisitions. In september 2021 werd hij als Director Strategy en M&A lid van het ForFarmers Executive team. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.