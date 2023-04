Uitblinker Heineken kan verlies AEX niet voorkomen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na tegenvallende berichten van ASML, terwijl Heineken het juist goed deed. De AEX sloot 0,4 procent lager op 760,22 punten. Een tegenvallend hoog Brits inflatiecijfer leidde woensdag wereldwijd tot een verkoopgolf in staatsleningen. "Dat zorgt in het algemeen voor een risk-off-stemming op de aandelenmarkten", zei Tavis McCourt van Raymond James. De bedrijfsresultaten wijzen intussen niet op een sterke verslechtering van het economische klimaat. De meeste Amerikaanse grootbanken lieten meevallende cijfers zien en daar profiteerden ook Europese bankaandelen van. In het algemeen doen Europese aandelen het beter dan Amerikaanse, stelde ING vanmorgen. Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets blijft de aandacht liggen bij de plannen van de Federal Reserve, waar verschillende beleidsmakers tegenstrijdige signalen afgeven. De FedWatch Tool van CME laat zien dat de kans op een renteverhoging met 25 basispunten bij de volgende beleidsvergadering van de Fed wordt ingeschat op bijna 90 procent. Nabeurs publiceert de Fed zijn maandelijkse Beige Book over de economische situatie in het Amerikaanse bedrijfsleven. Ook komen IBM en Tesla vanavond met cijfers. Die van Netflix worden vandaag negatief ontvangen, omdat de abonneegroei tegenviel. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0952. De olieprijzen daalden met krap twee procent tot onder de 80 dollar. In de namiddag bleken de Amerikaanse olievooraden met bijna 5 miljoen vaten te zijn gedaald. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Heineken 4 procent na cijfers. Volgens ING miste de bierbrouwer de verwachtingen, terwijl Bank of America opgelucht was dat Heineken zijn jaarverwachtingen overeind hield. ASML verloor juist 3,7 procent na cijfers die een fors lagere orderinstroom lieten zien. Het bedrijf sprak van gemengde signalen in de vraag. Sectorgenoot ASMI verloor 3,9 procent en ook elders stond de technologiesector onder druk. DSM steeg 0,8 procent. Het bedrijf is in exclusief gesprek om Adare Biome over te nemen voor 275 miljoen euro. In de AMX sloot Just Eat Takeaway licht hoger, na een volatiel koersverloop. De maaltijdbezorger gaat voor 150 miljoen euro aandelen inkopen en verhoogde zijn winstverwachting voor het jaar. De cijfers waren volgens Deutsche Bank grofweg conform verwachting en lieten zien dat het bedrijf aan meerdere knoppen kan draaien om het resultaat te beïnvloeden. Cijfers van WDP vielen niet in de smaak en het aandeel daalde met 3 procent. Het vastgoedbedrijf blijft last ondervinden van verdere waardedalingen, zo merkte Morgan Stanley op. Dat kon niet worden gecompenseerd door hogere huurinkomsten. CM.com steeg 2 procent, na een fors hogere opening. Het bedrijf komt steeds dichter in de buurt van break-even, stelden analisten van Jefferies na een kwartaalupdate van het bedrijf. Vivoryon steeg 1,5 procent, ondanks dat het verlies in 2022 opliep door hogere kosten en het uitblijven van omzet. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden woensdag licht lager, na bedrijfsresultaten van onder andere Morgan Stanley, die slecht werden ontvangen. De S&P500-index daalde 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

