Video: kortlopende treasuries mooi alternatief voor aandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kortlopende treasuries zijn momenteel een mooi alternatief voor aandelen. Dit zei Chief investment strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland voor de camera van ABM Financial News. Lange tijd klonk het dat je altijd aandelen moest hebben, omdat er eigenlijk geen beter alternatief was. "Dat is waarschijnlijk tot op zekere hoogte nog steeds zo", maar inmiddels is er volgens Daalder wel een alternatief. Aan de hand van een grafiek laat de strateeg zien dat de driemaands rente in de VS inmiddels net zo hoog is als de earningyields, ofwel het rendement wat je zou ontvangen als alle winsten van de S&P 500 uitgekeerd zouden worden aan aandeelhouders. "Dit betekent niet dat je gillend uit aandelen weg moet, maar geeft wel aan dat er weer wat te kiezen valt", aldus Daalder. Klik hier voor: kortlopende treasuries mooi alternatief voor aandelen Bron: ABM Financial News

