Wall Street opent lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, na een hoog Brits inflatiecijfer en matig ontvangen resultaten van zakenbank Morgan Stanley.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de start van de handel 0,7 procent in het rood. Een hoog Brits inflatiecijfer drukte het sentiment op de Europese aandelenmarkten en beleggers zijn voorzichtig, in afwachting van een lading kwartaalcijfers van grote Amerikaanse bedrijven zoals Morgan Stanley en Tesla, nadat Netflix dinsdagavond al de boeken opende. Het inflatiecijfer van 10,1 procent in maart lijkt de weg vrij te maken voor meer renteverhogingen door de Bank of England. Intussen lijkt de markt minder bezorgd over meer verhogingen door de Federal Reserve. De kans op een verhoging met 25 basispunten over twee weken wordt ingeprijsd op 88 procent. Woensdagavond volgt het Beige Book van de Fed. "Deze week krijgen we meer grip op de bedrijfswinsten, nu de stroom kwartaalcijfers op gang komt op Wall Street. We merken op dat de indices sterk zijn opgelopen zodat er een kleine terugval kan komen, hoewel we niet denken dat dit de opwaartse trend zal beïnvloeden", stelde Spartan Capital. Daar denken de analisten dat de S&P500 binnenkort de 4.250 punten gaat testen.



De olieprijs daalde. Een juni-future West Texas Intermediate werd 1,7 procent goedkoper op 79,53 dollar. Brent-olie daalde 1,8 procent tot 83,26 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,0949. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0971 op de borden. Bedrijfsnieuws Voorbeurs komen er kwartaalcijfers van American Airlines, AT&T, Morgan Stanley, en Nucor en nabeurs zijn Alcoa, IBM en Tesla aan de beurt. Morgan Stanley boekte minder winst dan een jaar eerder, door hogere kosten en voorzieningen voor slechte leningen, terwijl ook de inkomsten daalden. Het aandeel lijkt 5 procent lager te openen. Dinsdagavond kwamen Netflix en United Airlines al met cijfers. United Airlines bleef positief over de aantrekkende markt voor vliegreizen en lijkt iets hoger te openen na een kleiner dan verwacht verlies over het afgelopen kwartaal. Netflix stelde teleur met zijn abonneegroei, die onder 2 miljoen betalende klanten zakte in het afgelopen kwartaal. Het aandeel lijkt 2 procent lager te openen. Amazon zou een ontslagronde doorvoeren in zijn advertentietak, aldus zakenzender CNBC. Het aandeel gaat voorbeurs licht lager. Tesla heeft opnieuw de prijzen verlaagd in de Verenigde Staten. Volgens Reuters is dit al de zesde verlaging dit jaar. Vanavond bij de kwartaalcijfers zal de markt daarom goed op de marge van de autofabrikant letten. Tesla opent 3 procent lager vermoedelijk. Het Nederlandse ASML meldde bij de eerstekwartaalcijfers een flinke terugval van de orderinstroom. De Nederlandse halfgeleiderreus daalt 2,5 procent en dat kan de hele technologie-industrie beïnvloeden. Fox betaalt 787 miljoen dollar in een schikking, na een rechtszaak voor smaad van Dominion Voting Systems, de maker van de stemcomputers die door Fox News werden gehekeld. Het aandeel Fox daalde voorbeurs licht. Western Alliance steeg voorbeurs 22 procent. De middelgrote bank, die onder druk kwam door de recente bankencrisis rond Silicon Valley Bank, zag de hoeveelheid spaargeld van klanten stabiliseren na een tijdelijke uitstroom. Slotstanden Wall Street bleef dinsdag dicht bij huis. De S&P500-index sloot 0,1 procent hoger op 4.154,87 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde minder dan 0,1 procent tot 12.153,41 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.