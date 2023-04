DSM voert exclusieve gesprekken over overname Adare Biome Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM voert exclusieve onderhandeling met Adare Pharma Solutions over de acquisitie van Adare Biome. Dit maakte DSM woensdag bekend. Adare Biome is een speler op het gebied van postbiotica met als bekendste middel Lactéol, en met een geschatte ondernemingswaarde van 275 miljoen euro, uitgaande van 18 keer de EBITDA voor dit jaar. DSM wil Biome toevoegen aan zijn consumententak i-Health. Lactéol is een middel om de darmflora te versterken. De transactie is afhankelijk van het oordeel van de ondernemingsraad en de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.