Beursblik: meer omzet voor Sligro verwacht

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Groothandelsbedrijf Sligro heeft in de eerste drie maanden van dit jaar naar verwachting de omzet op jaarbasis stevig zien oplopen door het wegvallen van de coronamaatregelen, de hoge inflatie en de integratie van de Marko-vestigingen in België. Dit verwacht Degroof Petercam. Degroof verwacht een omzet van 679 miljoen euro tegen 468 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022. Dat zou een omzetstijging van circa 45 procent betekenen. De onderneming publiceert donderdag voorbeurs een tussentijdse handelsbericht. Degroof Petercam heeft het advies voor Sligro op Houden staan met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel Sligro noteerde woensdag op een rood Damrak 0,1 procent lager op 16,30 euro. Bron: ABM Financial News

