Amazon start reorganisatie advertentietak - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon heeft dinsdag een begin gemaakt met de reorganisatie van de advertentietak van het e-commercebedrijf als onderdeel van een eerder aangekondigde sanering waar 9.000 extra banen mee verdwijnen, bovenop de al eerder gemelde ontslagronde van 18.000 arbeidplaatsen. CNBC maakte woensdag melding van de ingrepen bij de advertentie-afdeling op basis van een memo, die de zakenzender inzag. Het is niet duidelijk hoeveel banen bij deze tak verloren gaan. Wel omvat de ingreep herplaatsingen elders in de onderneming, opheffen van vacatures en sommige prioriteiten waar geen passende invulling aan kan worden gegeven. Voor de locaties in New York en New Jersey worden de saneringen in juni of juli actueel. Bron: ABM Financial News

