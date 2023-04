'Uitblijven winstwaarschuwing Heineken meevaller' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Het eerste kwartaal van Heineken was beter dan vooraf gevreesd, zeker omdat er de afgelopen dagen angst was voor een winstwaarschuwing. Dit stellen analisten van Bank of America woensdag. Zij vinden de cijfers die Heineken presenteerde per saldo bemoedigend, ondanks de zwakke volumes. Vooral in Europa deed Heineken het beter dan verwacht. En de zwakkere volumes in Azië en Afrika zijn volgens de bank het gevolg van tijdelijke factoren, zoals een verstoring bij een Zuid-Afrikaanse brouwer en de afbouw van voorraden in Vietnam, nadat die eerst goed werden aangevuld in aanloop naar een feestdag. Ook herhaalde Heineken de outlook voor 2023, aldus Bank of America. De bank verwacht geen grote aanpassingen in de consensus en zegt dat de outlook wordt gesteund door prijsverhogingen in combinatie met kostenbesparingen. Bank of America herhaalde het koopadvies op Heineken met een koersdoel van 122,00 euro. Het aandeel van de brouwer wint woensdag op een rood Damrak 3,3 procent op 103,20 euro. Bron: ABM Financial News

