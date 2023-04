Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht lager, nu het cijferseizoen ook in Europa op gang komt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,3 procent op 463,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.844,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van eveneens 0,2 procent met een stand van 7.519,65 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.875,55 punten.

"De momenteel gepresenteerde bedrijfsresultaten geven niet het beeld van een sterk verslechterend economisch klimaat", zo concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. De meeste Amerikaanse grootbanken lieten volgens ING meevallende cijfers zien en daar profiteerden op de beurs ook Europese bankenaandelen van.

Wiersma ziet verder dat Europese aandelen nog steeds een outperformance laten zien ten opzichte van Amerikaanse aandelen.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets ligt de focus van beleggers momenteel op de plannen van de Federal Reserve. "De verschillende Fed-leden geven wisselende signalen af." Aslam merkte op dat Fed-lid James Bullard van mening is dat er nog meer renteverhogingen moeten volgen en dat een renteniveau van 5,50 tot 5,75 procent te verwachten valt. De huidige bandbreedte is 4,75 tot 5,00 procent.

De FedWatch Tool van CME laat zien dat de kans op een renteverhoging met 25 basispunten bij de volgende beleidsvergadering van de Fed wordt ingeschat op bijna 90 procent.

"De dollarkoers laat zien, dat beleggers weten dat de Fed de rentes nog een paar keer zal verhogen voordat er een pauze wordt ingelast", aldus Aslam.

De Britse prijzen voor consumenten en producenten bleven minder hard stijgen, maar konden nog niet aan de verwachtingen voldoen. De consumentenprijzen stegen met 10,1 procent, terwijl door economen een stijging met 9,8 procent was voorzien. Voor de kerninflatie rapporteerden de Britten op jaarbasis een stijging met 6,2 procent, overigens gelijk aan de plus in februari op jaarbasis, maar hoger dan de verwachting van 5,9 procent.

Nog meer inflatiedata kwamen uit de eurozone over maart, maar dan in een definitieve versie en daaruit bleek dat de inflatie bleef staan op 6,9 procent en de kerninflatie in deze meting intact bleef op 5,7 procent.

In de Verenigde Staten staan voor vandaag de wekelijkse olievoorraden en het Beige Book van de Fed op het programma.

Met nog enkele dagen van vrij spreken te gaan, alvorens de gesloten periode in aanloop naar het rentebesluit van begin mei ingaat, stuurt de Fed vandaag een aantal sprekers het land in, onder wie onder meer de voorzitter van de Fed van Chicago Austan Goolsbee en zijn collega John Williams van de Fed van New York. Verder spreekt ECB-bestuurder Isabel Schnabel, nadat voorzitter Christien Lagarde eerder deze week zich niet al optimistisch uitliet over de nabije economische ontwikkelingen.

Olie noteerde woensdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 2,0 procent in het groen op 79,36 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 83,17 dollar werd betaald, een daling van 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0931. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0960 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0971 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ASML heeft in de eerste drie maanden van 2023 de eigen verwachtingen overtroffen. De koers van het aandeel noteerde desondanks 2,9 procent lager. Analisten wezen op de afnemende en tegenvallende orderinstroom.

Heineken heeft in de eerste drie maanden de omzet flink zien stijgen dankzij hogere verkoopprijzen, hoewel de volumes onder druk stonden. De koers van het aandeel Heineken noteerde 3,1 procent hoger.

In Parijs daalde de koers van het aandeel Renault met 3,4 procent. Bij de stijgers bleven de koersverschillen op dagbasis relatief bescheiden.

In Frankfurt leverde de koers van het aandeel Siemens Energy 2,1 procent in en van Zalando 2,5 procent. Ook hier geen grote uitschieters bij de winnaars.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het rood.

De S&P500-index sloot 0,1 procent hoger op 4.154,87 punten, de Dow Jones Index daalde op het slot fractioneel naar 33.976,63 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde minder dan 0,1 procent tot 12.153,41 punten.