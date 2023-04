Valuta: euro in zijwaarts patroon

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag stabiel in een rustige markt.

"De dollar heeft niet kunnen profiteren van de geopolitieke omstandigheden van het moment", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Guy Verhofstadt was nogal ferm over China", aldus Mevissen.

De voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis, James Bullard was dinsdag tegen persbureau Reuters nog maar eens heel helder: de Fed is nog niet klaar met renteverhogingen.



Fed-voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta Fed zei dinsdag op CNBC dat er nog één rentestap gedaan moet worden, waarna de rente dan stabiel zou moeten blijven om te zien hoe de economie overeind blijft onder de hogere rente.

"Met dit op zak, oogt de euro verrassend solide", aldus Mevissn. "Wij verwachten voor vandaag en morgen niet al te veel beweging, waarmee het accent voor de week op vrijdag komt te liggen met de inkoopmanagersindices over april uit de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag.

De Britse prijzen voor consumenten en producenten bleven minder hard stijgen, maar konden nog niet aan de verwachtingen voldoen. De consumentenprijzen stegen met 10,1 procent, terwijl door economen een stijging met 9,8 procent was voorzien. Voor de kerninflatie rapporteerden de Britten op jaarbasis een stijging met 6,2 procent, overigens gelijk aan de plus in februari op jaarbasis, maar hoger dan de verwachting van 5,9 procent.

Mevissen zag het Britse pond woensdag nauwelijks bewegen na publicatie van deze cijfers.

Nog meer inflatiedata kwamen uit de eurozone over maart, maar dan in een definitieve versie en daaruit bleek dat de inflatie bleef staan op 6,9 procent en de kerninflatie in deze meting intact bleef op 5,7 procent.

In de Verenigde Staten staan voor vandaag de wekelijkse olievoorraden en het Beige Book van de Fed op het programma.

Met nog enkele dagen van vrij spreken te gaan, alvorens de gesloten periode in aanloop naar het rentebesluit van begin mei ingaat, stuurt de Fed vandaag een aantal sprekers het land in, onder wie onder meer de voorzitter van de Fed van Chicago Austan Goolsbee en zijn collega John Williams van de Fed van New York. Verder spreekt ECB-bestuurder Isabel Schnabel, nadat voorzitter Christien Lagarde eerder deze week zich niet al optimistisch uitliet over de nabije economische ontwikkelingen.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0962 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8806 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2448 dollar.