Heineken beloond voor cijfers in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend lager, waarbij koersdalingen bij ASML en ASMI op de resultaatvorming drukten. De AEX koerste rond de klok van elf uur 0,6 procent lager op 758,77 punten. "De momenteel gepresenteerde bedrijfsresultaten geven niet het beeld van een sterk verslechterend economisch klimaat", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. De meeste Amerikaanse grootbanken lieten volgens ING meevallende cijfers zien en daar profiteerden op de beurs ook Europese bankenaandelen van. Ook cijfers van ASML vanochtend vielen volgens Wiersma op het eerste oog mee. "De winst, verkopen en marges waren in het eerste kwartaal van 2023 beter dan verwacht. En voor het tweede kwartaal geeft de onderneming een indicatie voor verwachte inkomsten die hoger liggen dan door analisten tot nu toe werd aangenomen", aldus de expert van ING. Het aandeel stond vanochtend evenwel wat onder druk. Wiersma ziet verder dat Europese aandelen nog steeds een outperformance laten zien ten opzichte van Amerikaanse aandelen. Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets ligt de focus van beleggers momenteel op de plannen van de Federal Reserve. "De verschillende Fed-leden geven wisselende signalen af." Aslam merkte op dat Fed-lid James Bullard van mening is dat er nog meer renteverhogingen moeten volgen en dat een renteniveau van 5,50 tot 5,75 procent te verwachten valt. De huidige bandbreedte is 4,75 tot 5,00 procent. De FedWatch Tool van CME laat zien dat de kans op een renteverhoging met 25 basispunten bij de volgende beleidsvergadering van de Fed wordt ingeschat op bijna 90 procent. "De dollarkoers laat zien, dat beleggers weten dat de Fed de rentes nog een paar keer zal verhogen voordat er een pauze wordt ingelast", aldus Aslam. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0958. De olieprijzen daalden met krap twee procent tot onder de 80 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Heineken 3,2 procent na cijfers, terwijl de cijfers van ASML op weinig enthousiasme konden rekenen. Het aandeel daalde 2,4 procent. Morgan Stanley vond vooral de orderinstroom bij ASML zwak. Degroof Petercam oordeelde dat Heineken geen sterke jaarstart achter de rug heeft, maar het herhalen van de outlook door de brouwer is geruststellend, aldus Degroof. In de AMX daalde Just Eat Takeaway 2,2 procent, na aanvankelijk nog hoger te hebben gekoerst. De outlook voor 2023 werd verhoogd en de maaltijdbezorger kondigde ook een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 150 miljoen euro. De cijfers waren volgens Deutsche Bank grofweg conform verwachting. "De beter dan voorziene winstontwikkeling, bevestigt dat de maaltijdbezorger aan meerdere knoppen kan draaien om de zwakkere vraag op te vangen en om het eigen netwerk te optimaliseren", aldus analisten van de bank. Cijfers van WDP vielen niet in de smaak en het aandeel daalde met 3,2 procent. Het vastgoedbedrijf blijft last ondervinden van verdere waardedalingen, zo merkte Morgan Stanley op. CM.com steeg 0,4 procent, na een fors hogere opening. Het bedrijf komt steeds dichter in de buurt van het break-evenpunt, zo oordeelden analisten van Jefferies na een kwartaalupdate van het bedrijf. Vivoryon steeg 0,3 procent, nadat het verlies in 2022 opliep door hogere kosten en het uitblijven van omzet. Bron: ABM Financial News

