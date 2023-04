Beursblik: orders ASML smet op cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De orderinstroom is de enige smet op de kwartaalupdate van ASML. Dit stellen analisten van Jefferies woensdag. De orderinstroom bedroeg 3,75 miljard euro, waarvan 1,6 miljard euro voor EUV. Er was gemiddeld door analisten gerekend op 5,5 miljard euro. "Dit is voer voor de beren", aldus de zakenbank. De orderinstroom was 6,3 miljard euro in het vierde kwartaal, waarvan toen 3,4 miljard euro voor rekening van EUV kwam. In het derde kwartaal kwam er voor 8,9 miljard euro aan orders binnen in Veldhoven. Jefferies benadrukte woensdag echter dat de orderportefeuille veel groter is dan de jaaromzet. En een kwartaal is geen goede maatstaf voor een beoordeling, vindt de bank. "We denken dat we op een cyclisch dieptepunt zitten voor de vraag naar geheugen en het premiumsegment voor logic, en we verwachten dat de vraag naar chips, en daarmee ook de vraag naar systemen, vanaf hier geleidelijk zal verbeteren", aldus Jefferies, dat een koopadvies heeft met een koersdoel van 700,00 euro. Het aandeel ASML zal, net als de winst per aandeel, de komende jaren stijgen, in lijn met de nieuwe cyclus, voorziet Jefferies. ASML daalt woensdag 2,5 procent naar 574,10 euro. Bron: ABM Financial News

