Beursblik: KBC Securities haalt Basic-Fit van kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft woensdag het advies voor Basic-Fit verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 52,00 naar 40,00 euro ging. Sinds het begin van het jaar is het aandeel Basic Fit met ongeveer 53 procent gestegen, zo merkte KBC op, waardoor het dieptepunt na de winstwaarschuwing in het vierde kwartaal alweer lang vergeten lijkt. KBC meent dat de koersrally gerechtvaardigd was, maar kiest nu voor een meer afwachtende houding op korte termijn. "Oorzaken van de rally waren immers een hoger verwacht rendement per lid en het herstel van leden naar pre-coronaniveaus", aldus analisten van de bank. De hogere opbrengst per lid is volgens KBC het gevolg van de premiumisering en de wijzigingen in de lidmaatschapsformules. Het aandeel Basic-Fit daalde woensdagochtend met 2,9 procent tot 37,38 euro. Bron: ABM Financial News

