Beursblik: geen sterke jaarstart Heineken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft geen sterk kwartaal achter de rug, maar de brouwer handhaaft wel de outlook voor 2023. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam woensdag. De analist zag de biervolumes met 3,1 procent dalen, maar de omzet per hectoliter met meer dan 12 procent stijgen. "Maar het meest geruststellende is dat Heineken de jaaroutlook handhaafde", aldus De Boer. Wel verwacht de brouwer nu dat de groei grotendeels, of zelfs volledig in de tweede jaarhelft wordt gerealiseerd. De Boer vindt dat Heineken op dit moment goed presteert. De omzet is hersteld en de marges gaan volgens de analist de goede kant op. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Heineken met een koersdoel van 102,00 euro. Het aandeel stijgt woensdag 2,9 procent naar 102,75 euro. Bron: ABM Financial News

