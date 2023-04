ING verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor AMG verhoogd van 52,00 naar 54,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Stijn Demeester stelde dat AMG niet meer te negeren is als Europese speler op het gebied van elektrificatie en batterijmaterialen, daarbij wijzend op de aantrekkelijke waardering van het aandeel. "We zien aanjagers in de aanstaande solide cijfers over het eerste kwartaal en in een voorziene verhoging van de EBITDA-doelstelling op middellange termijn tijdens de aandeelhoudersvergadering begin mei", aldus Demeester. Het aandeel AMG presteerde tot dusver dit jaar ondermaats ten opzichte van de bredere markt, nadat de lithiumprijzen daalden ten opzichte van de recordprijzen. Volgens de analist heeft die daling te maken met een verstoorde balans op korte termijn in de grootste markt voor elektrische voertuigen, namelijk China. ING verlaagde dan ook de ramingen voor de EBITDA in 2023 en 2024 licht tot 400 en 460 miljoen dollar. "Maar AMG blijft profiteren van een gunstig prijsklimaat in de eerste jaarhelft van 2023 en hogere volumes in de tweede jaarhelft, nadat de lithiumoutput in Brazilië met 45 procent stijgt", aldus de analist. "Beleggers dienen voorbij de huidige onrust op de lithiummarkt te kijken", adviseerde Demeester. Het aandeel AMG steeg woensdagochtend met 1,3 procent tot 34,31 euro. Bron: ABM Financial News

