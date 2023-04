'Gemengd eerste kwartaal Just Eat Takeaway'

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalupdate van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway over het eerste kwartaal bood een gemengd, maar per saldo positief beeld. Dit bleek woensdag uit een analyse van het handelsbericht door ING.

De bank zag de orders en de de brutotransactiewaarde lager uitkomen dan verwacht, met vooral zwakte in Noord-Amerika, Zuid-Europa en Australië. Tegelijkertijd leek in algemene zin de trend te verbeteren, gezien de daling met 5 procent van de brutotransactiewaarde in maart tegen 8 procent over het gehele eerste kwartaal.

Positief noemde ING de verhoogde jaaroutlook voor de EBITDA. Die ging van 225 naar 275 miljoen euro, met een break-even kasstroom halverwege 2024.

Ook positief vindt de bank de aankondiging van Just Eat Takeaway om dit jaar tot 150 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Dat staat volgens ING voor 4 procent van de totale marktkapitalisatie van Just Eat Takeaway.

ING heeft een koopadvies voor het aandeel Just Eat Takeaway met een koersdoel van 40,00 euro.

De koers van het aandeel noteerde woensdag op een rood Damrak 4,4 procent lager op 15,55 euro.