ASML lager en Heineken hoger na cijfers in rode AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,8 procent lager op 757,45 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Heineken 3,3 procent na cijfers, terwijl de cijfers van ASML op weinig enthousiasme konden rekenen. Het aandeel daalde 4,4 procent. Morgan Stanley vond vooral de orderinstroom zwak. In de AMX won Just Eat Takeaway 2,6 procent, ook na cijfers. De outlook voor 2023 werd verhoogd en de maaltijdbezorger kondigde ook een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 150 miljoen euro. Cijfers van WDP vielen niet in de smaak en het aandeel daalde met 4,4 procent. Het vastgoedbedrijf blijft last ondervinden van verdere waardedalingen, zo merkte Morgan Stanley op. CM.com schoot 5,6 procent omhoog. Het bedrijf komt steeds dichter in de buurt van het break-evenpunt, zo oordeelden analisten van Jefferies na een kwartaalupdate van het bedrijf. Vivoryon maakte een koersval van 7,9 procent, nadat het verlies in 2022 opliep door hogere kosten en het uitblijven van omzet. Bron: ABM Financial News

