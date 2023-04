'CM.com richting break-even' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com komt steeds dichter in de buurt van het break-evenpunt. Dit oordeelden analisten van Jefferies woensdag na een kwartaalupdate van het bedrijf. CM.com realiseerde in het eerste kwartaal een stijging van de brutowinst van 6 procent. Dit ligt volgens de analisten in lijn met eerdere uitspraken dat de vergelijkingsbasis in het eerste kwartaal moeilijk zou zijn. Voor de eerste jaarhelft mikt CM.com op een EBITDA-verlies van 3 tot 5 miljoen euro. In de tweede helft van 2022 boekte CM.com nog een verlies van 15 miljoen euro en Jefferies mikte voor de eerste zes maanden van dit jaar op een verlies van 12 miljoen euro. "De vraag is nu wat duurzame groei is”, aldus de analisten. Jefferies handhaafde het Houden advies op CM.com met een koersdoel van 10,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 8,46 euro. Bron: ABM Financial News

