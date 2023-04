'WDP kampt nog steeds met waardedalingen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP meldde over het eerste kwartaal een sterke groei van de huurinkomsten, maar ook blijft het vastgoedbedrijf last ondervinden van verdere waardedalingen. Dit merkte analist Sebastian Isola van Morgan Stanley op. Vanwege die waardedalingen krijgt het aandeel van de Amerikaanse zakenbank slechts een Houden advies, met een koersdoel van 26,00 euro. De waarde van de portefeuille daalde afgelopen kwartaal namelijk met 1,3 procent, een daling die slechts gedeeltelijk werd gecompenseerd door een groei van de huurinkomsten met 1,6 procent in het eerste kwartaal. De outlook voor 2023 wat betreft winst en dividend werd vanochtend door WDP gehandhaafd. De leegstand nam licht toe van 0,9 procent aan het einde van het jaar tot 1,5 procent in het eerste kwartaal. België met 2,2 procent en Nederland met 1,2 procent leegstand, kenden lichte stijgingen vanaf het einde van vorig jaar, maar de leegstand blijft per saldo laag in alle regio's van WDP, vindt Morgan Stanley. De financieringskosten bleven in het kwartaal onveranderd op 1,9 procent. Morgan Stanley merkt op dat logistieke verhuurders uit de gratie zijn geraakt vanwege tegenwind door een afname van de vraag. Verhuurders met een lage marge kunnen op korte termijn zodoende enige druk kunnen ervaren, wat kan leiden tot meer leegstand. De Amerikaanse zakenbank besloot daarom het neutraal advies voor WDP te handhaven. Bron: ABM Financial News

