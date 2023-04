'Zwakke orderinstroom ASML' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, maar de afname van de orderinstroom lijkt er wel op te wijzen dat sommige klanten hun investeringen terugschroeven. Dit stelden analisten van Morgan Stanley woensdag. De orderinstroom bedroeg 3,75 miljard euro, waarvan 1,6 miljard euro voor EUV. Er was gemiddeld door analisten gerekend op 5,5 miljard euro. De orderinstroom was 6,3 miljard euro in het vierde kwartaal, waarvan toen 3,4 miljard euro voor rekening van EUV kwam. In het derde kwartaal kwam er voor 8,9 miljard euro aan orders binnen in Veldhoven. En die lagere orderinstroom suggereert tegenwind voor 2024 en 2025, aldus de analisten. De zakenbank denkt dat het cruciaal is om in te schatten hoe lang die druk op de orderinstroom aanhoudt. Zeker omdat er geruchten zijn dat TSMC ook zal snoeien in zijn investeringen. Veel zal volgens de analisten afhangen van de orderinstroom in het lopende kwartaal. Overigens noemt Morgan Stanley de door ASML afgegeven outlook voor het tweede kwartaal een meevaller. ASML liet weten voor het lopende tweede kwartaal te rekenen op 6,5 tot 7,0 miljard euro aan omzet met een brutomarge van 50 tot 51 procent. De consensus ligt op 6,4 miljard euro met 50,7 procent marge. Ook herhaalde ASML de outlook voor heel 2023. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op ASML met een koersdoel van 770,00 euro. Bron: ABM Financial News

