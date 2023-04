Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,6 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,6 procent hoger op 763,15 punten.

De Europese beurzen zullen woensdag vermoedelijk lager openen, waarbij beleggers wachten totdat het cijferseizoen volledig op stoom komt, terwijl ook de kans op meer renteverhogingen door centrale banken wordt afgewogen.

"Als de bedrijfscijfers blijven overtuigen en er teveel goed nieuws komt, betekent dat vermoedelijk meer renteverhogingen door de Federal Reserve", aldus analisten van Oanda.

Fed-voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta Fed zei op CNBC dat er nog één rentestap gedaan moet worden, waarna de rente dan stabiel zou moeten blijven om te zien hoe de economie overeind blijft onder de hogere rente. "De uitspraken van Bostic drukten de beurzen in het rood", zei Kimberly Forrest van Bokeh Capital Partners. Volgens Forrest zat de kneep in de bereidheid om de rente nog lange tijd hoog te houden.

Ook de aanhoudende impasse over het schuldenplafond in Washington heeft de aandacht van beleggers bereikt.

"Ik kan momenteel zowel een positief scenario als een negatief scenario schetsen voor de economie en de beurzen", zo stelde strateeg Rick Friedman van GMO. Volgens hem blijven de kans op een recessie en de snelheid waarin de inflatie afkoelt, punten van onzekerheid.

De crisis in maart bleek volgens Causeway Capital Management vooral bij een handjevol banken te spelen met problemen in het businessmodel. "Als de Fed doorpakt, dan drijven er allerlei problemen boven die eerder niet zichtbaar waren", aldus fondsbeheerder Conor Muldoon. "Als de Fed blijft verkrappen, dan komen er nog wel meer problemen naar buiten", zo voorziet de expert van Causeway.

Muldoon verwacht dat de financieringscondities verslechteren als de werkloosheid en het aantal wanbetalingen stijgt. De economie zal daar later dit jaar de effecten van merken, als de hogere rentes "echt voelbaar" worden.

Op dinsdag bleek dat een belangrijke aanjager voor de groei van de wereldeconomie, namelijk China, zijn economie met 4,5 procent zag groeien in het eerste kwartaal. Het land profiteerde van toegenomen consumptie en detailhandelsverkopen, nadat het zero-covidbeleid abrupt werd afgeschaft.

Desondanks blijven analisten terughoudend. Uit een onderzoek van Bank of America blijkt dat fondsbeheerder overwegend negatief blijven voor de komende maanden. De groeiverwachtingen zijn laag, ondanks dat de verwachting is dat de mondiale inflatie verder afkoelt en de rentes op korte termijn zullen dalen.

De olieprijs is dinsdag licht hoger gesloten na de daling van meer dan 2 procent op maandag. De mei-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag 0,03 dollar hoger op 80,86 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Sterke economische cijfers over het eerste kwartaal uit China bleken een zwakke industriële productie in maart te bevatten en ook een belangrijk sentimentsindex in Duitsland drukte de olieprijs.

"Het optimisme voor de grootste economie van de eurozone blijft matig in de komende kwartalen", volgens Edward Moya van Oanda. "Olie krijgt hier geen goed nieuws en dat betekent dat prijzen kunnen blijven schommelen rond 80 dollar per vat, of iets lager als verkopers steun krijgen van een sterkere dollar." In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs licht lager op 80,70 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0967. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0971 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0971 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft in de eerste drie maanden van 2023 de eigen verwachtingen overtroffen. In het eerste kwartaal boekte ASML een omzet van 6,75 miljard euro met een brutomarge van 50,6 procent. ASML verwachtte zelf dat het een omzet zou realiseren van 6,1 tot 6,5 miljard euro, met een marge van 49 tot 50 procent. Verder liet ASML weten voor het lopende tweede kwartaal te rekenen op 6,5 tot 7,0 miljard euro aan omzet met een brutomarge van 50 tot 51 procent. De outlook voor heel 2023 werd herhaald.

Just Eat Takeaway.com heeft de outlook voor 2023 verhoogd, maar sprak in de trading update over het eerste kwartaal wel over een significante afname van de brutotransactiewaarde op jaarbasis. De maaltijdbezorger acht inmiddels een positieve aangepaste EBITDA van ongeveer 275 miljoen euro in 2023 haalbaar. Bij de jaarcijfers lag het streven voor 2023 nog op 225 miljoen euro. Verder wil Just Eat maximaal 150 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

Heineken heeft in de eerste drie maanden van 2023 de omzet flink zien stijgen dankzij hogere verkoopprijzen, hoewel de volumes onder druk stonden. Dit bleek woensdag voorbeurs. De brouwer herhaalde de outlook voor dit jaar.

Vastgoedgroep WDP heeft over het eerste kwartaal van 2023 een EPRA-winst per aandeel van 0,31 euro aangekondigd. Voor het boekjaar 2023 bevestigt het vastgoedbedrijf de verwachting van een EPRA-winst per aandeel van 1,35 euro, of een stijging met 8 procent jaar-op-jaar tegenover de 1,25 euro per aandeel in 2022.

CM.com heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een bescheiden omzetgroei gerealiseerd en ligt op schema om dit jaar een positieve EBITDA te boeken. Een "betekenisvolle EBITDA" zal pas in 2025 worden gerealiseerd. CEO Jeroen van Glabbeek denkt dat CM.com geen kapitaalinjectie nodig heeft om de winstdoelstellingen te halen.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index sloot dinsdag 0,1 procent hoger op 4.154,87 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde minder dan 0,1 procent tot 12.153,41 punten. De Dow Jones-index daalde fractioneel tot 33.976,63 punten.