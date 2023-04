Flink meer omzet voor Heineken Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de eerste drie maanden van 2023 de omzet flink zien stijgen dankzij hogere verkoopprijzen, hoewel de volumes onder druk stonden. Dit bleek woensdag voorbeurs. De omzet steeg autonoom met 8,9 procent naar 6,38 miljard euro, zoals analisten ook hadden voorzien. De volumes daalden autonoom echter met 3,1 procent. Voor het eerste kwartaal rekenden analisten op een autonome volumedaling van 1,7 procent. De biervolumes bedroegen afgelopen kwartaal 54,8 miljoen hectoliter, een afname van 3,0 procent op autonome basis. Dat zou volgens de analisten 55,3 miljoen hectoliter zijn, een daling van 1,9 procent. Heineken boekte een nettowinst van 403 miljoen euro. Dat is iets minder dan de 417 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022. De bierbrouwer verwacht dit jaar nog altijd een autonome groei van de operationele winst met 5 tot 10 procent. Deze groei zal grotendeels, of zelfs volledig in de tweede jaarhelft worden gerealiseerd, aldus de brouwer. De consensus rekent op 6,6 procent. Heineken denkt dat wisselkoersen dit jaar een negatieve impact hebben op de omzet van 640 miljoen euro. Op de operationele winst zal dit 90 miljoen euro zijn en op het nettoresultaat 40 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

